英國參與歐洲議會選舉　脫歐黨民望大幅領先

歐洲議會（European Parliament）選舉下周四（23日）展開，英國因「脫歐」未果而需要參與。根據周日（12日）公布的民調結果顯示，新成立的「脫歐黨」（Brexit Party）以34%支持度遙遙領先工黨和保守黨。

《觀察家報》（The Observer）委託奧皮紐姆咨詢公司（Opinium）在兩周前進行的民調結果顯示，由疑歐派人物法拉奇（Nigel Farage）新成立的「脫歐黨」獲34%支持度，拋離主要反對黨工黨13個百分點，在歐洲議會選舉的得票可望比英國兩大黨的總和更多。

民調顯示，工黨支持度21%，較上次調查下跌7個百分點；反對脫歐的自由民主黨（Liberal Democrats）排第三，支持度12%；首相文翠珊（Theresa May）所屬的保守黨支持度僅得11%，排行第四。

Opinium政治民調主管德拉蒙德（Adam Drummond）表示，留歐派選民分散於數個政黨。他稱，63%的脫歐派表示會在選舉中投給脫歐黨；留歐選民則有31%支持工黨，22%支持自由民主黨，14%支持綠黨（Green Party）。

（路透社／中央社）