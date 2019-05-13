歐盟委員覺醒：我們可以和中美平起平坐

關於中國共治天下的G2模式一直備受關注，但是歐盟方面表示，歐盟團結起來可以與中美平起平坐，形成治理天下的G3模式。歐盟委員會負責預算和人力資源的委員厄廷格（Gunther H. Oettinger）近日接受德國《國際政治》（International Politics Quarterly）的採訪，厄廷格的訪談文章刊登於《國際政治》雙月刊5/6月號。

5月底將選舉新一屆歐洲議會，當被問到歐洲未來5年有哪些挑戰時，厄廷格說，「歐洲目前存在必須面對的危險。儘管如此，我很樂觀。正是這些對手在幫助歐洲自我發現。」

他還說，「不論英國脫歐的消息如何令人不悅，不論我們如何反對土耳其的一些做法，不論我們如何擔心俄羅斯的軍事手段，也不論美國總統特朗普（Donald Trump）如何通過推文攻擊我們——所有這些都加強了歐洲人的凝聚力。我們生活在一個價值觀競爭的時代和一場制度鬥爭中，人們已經意識到這一點。再加上歐洲公民知道，越來越多的問題只有通過歐洲才能得以解決。我相信，未來十年歐洲將走上越來越強大的道路。」

在談及世界未來的格局時，厄廷格說，「民粹主義削弱了我們。引用歐盟創始人之一、比利時人斯帕克（Paul-Henri Charles Spaak）的話說，歐盟只有兩種國家：小和還不知道自己小的國家。甚至法國和德國也小到無法在未來的世界中發揮重要作用。從氣候保護到維和，從工業標準到非洲計劃，這些問題都與一個決定有關：是G2還是G3統治世界？」

厄廷格說，如果是G2主導明日的世界，單個歐盟成員國是無法與之匹敵的。只有歐洲大到足以坐到桌邊參與決定，而任何歐盟成員國，包括法國和德國，都不會得到在世界舞台上發表意見的授權。 他還說，「歐盟可以與美國和中國平起平坐。我們有足夠高的國民生產總值，足夠多的人力和資源，而且我們足夠創新。歐洲能成為提出自己價值觀的第三方。」

（綜合報道）