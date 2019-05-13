【中美貿易戰】特朗普：中國如不跟美國達成協議「會很傷」

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（12日）在接受美國霍士新聞網絡訪問中承認，中美都會因加徵關稅受影響，以及美國消費者都會因此付出代價。不過美國總統特朗普（Donald Trump）看來並不這麼認為，他在周一（13日）在Twitter連發數條推文闡述自己的看法。

他在最後一條推文提到，已跟中國國家主席習近平公開地說過，如中國不跟美國達成協議，那些跟中國做生意的公司會離開該國。