【中美貿易戰】特朗普：中國如不跟美國達成協議「會很傷」

撰文：許懿安
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美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（12日）在接受美國霍士新聞網絡訪問中承認，中美都會因加徵關稅受影響，以及美國消費者都會因此付出代價。不過美國總統特朗普（Donald Trump）看來並不這麼認為，他在周一（13日）在Twitter連發數條推文闡述自己的看法。
他在最後一條推文提到，已跟中國國家主席習近平公開地說過，如中國不跟美國達成協議，那些跟中國做生意的公司會離開該國。
特朗普在推文中寫道：「我已公開地對習主席以及我在中國很多朋友說，中國如不達成協議將會很受傷，因為那些（跟中國做生意的公司）會離開中國、去其他國家（營運）。（對於那些公司來說）在中國採購實是太貴。你（指中國）已有一個很好的協議、它差不多完成了，而你卻反悔。」
I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019