【中美貿易戰】特朗普：美國正處有利位置　再斥中國破壞貿易協議

中美結束第十一輪貿易談判，雙方仍未達成共識。美國如期周五（10日）向中國加徵2500億進口貨品關稅，由原來的10%提高至25%。美國總統特朗普周日（12日）在Twitter再度指摘北京破壞協議，他又認為，美國在談判中對中國採取的態度正確，並處於預期的有利位置。

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019

特朗普在Twitter指出，美國正處於預期的有利位置，認為美方對中國採取的態度正確。他又再批評北京破壞雙方協議，尋求重新談判。他重申加徵關稅，可以讓美國由中方身上獲得大量金錢，又指自己可以用其中一少部分，將美國農產品分發予世界各地的飢民。

他又認為，如果買家想避免關稅，可在美國生產貨品，也可從沒有徵收關稅的國家購買貨品。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時表示，加徵進口關稅令美國及中國都受影響。他又承認，中國不會直接向美國政府支付關稅。

（綜合報道）