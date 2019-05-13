【中美貿易戰】特朗普：美國正處有利位置　再斥中國破壞貿易協議

即時國際
撰文：
最後更新日期：

中美結束第十一輪貿易談判，雙方仍未達成共識。美國如期周五（10日）向中國加徵2500億進口貨品關稅，由原來的10%提高至25%。美國總統特朗普周日（12日）在Twitter再度指摘北京破壞協議，他又認為，美國在談判中對中國採取的態度正確，並處於預期的有利位置。

特朗普在Twitter指出，美國正處於預期的有利位置，認為美方對中國採取的態度正確。他又再批評北京破壞雙方協議，尋求重新談判。他重申加徵關稅，可以讓美國由中方身上獲得大量金錢，又指自己可以用其中一少部分，將美國農產品分發予世界各地的飢民。

他又認為，如果買家想避免關稅，可在美國生產貨品，也可從沒有徵收關稅的國家購買貨品。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時表示，加徵進口關稅令美國及中國都受影響。他又承認，中國不會直接向美國政府支付關稅。

【中美貿易戰】人民日報評論：中國談判大門始終打開
【中美貿易戰】特朗普：中國倘待我連任後談判　情況只會更差
【中美貿易戰】中國未有即時加稅反擊　美媒稱為避免加速損害經濟
【中美貿易戰】特朗普：美企在本土生產貨品　能免被加徵關稅

（綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。