【中美貿易戰】美加徵關稅時序適逢G20將至　勢成特朗普談判籌碼

美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）周一（13日）公布對尚未受關稅打擊的3250億美元中國商品加徵關稅清單，考慮到完成相關程序的所需時間，生效日期或不會早於6月底，可能成為美國總統特朗普6月底二十國集團峰會與中國國家主席習近平的會面的「籌碼」。

特朗普當天稍早時間表示，還沒決定是否要對這3250億美元中國商品加徵關稅，但相關法律程序已啟動。

清單幾乎涵蓋一切的民生品

美國貿易代表署周一公布的清單幾乎涵蓋一切生活消費產品，且均不在先前對2500億美元中國商品加徵關稅的範圍內，這次受到打擊的產品包含手機、手提電腦和平板電腦等。先前逃過關稅一劫的蘋果公司（Apple Inc.）股價當日應聲重挫5.8%。

該署公布近140頁的清單裏，除前述電子產品外，還包含衣服、鞋類、鉛筆刨、書籍、床單和割草機等廣泛民生用品，另像肉類、手錶、殺蟲劑、電單車、嬰兒奶粉、煙花、紗線與樂器等也在其中。

清單排除中國製藥物、特定醫療產品、重要礦物及稀土等，且先前已獲關稅豁免的產品項目這次也不在其中。

關稅時程貼近G20峰會

美國上回對2000億美元中國產品加徵關稅，2018年夏天花約71天進行公眾諮詢與監督才上路，這次對3250億美元中國貨品，相關程序最少也得花上42日。

美國貿易代表署6月17日舉行相關聽證會，之後進行至少一周的公共討論，對3250億美元中國貨品加徵關稅若要生效，最快也得等到6月24日，這個時序給予白宮空間，可讓特朗普帶到二十國集團（G20）峰會決定。G20峰會6月28到29日在日本大阪舉行，特朗普已表明屆時會與習近平會面。

美國先前對2500億美元中國貨品加徵關稅時，經濟學家已警告會傷及美國經濟成長，他們擔心衝突升級到打擊所有中國輸美貨品及中方報復反擊後，傷害恐加劇，甚至可能讓美國經濟步入蕭條。

北京宣布對600億美元銷中美國貨品加徵關稅，將自6月1日生效，稅率最高可達25%，項目涵蓋小型飛機、電腦、紡織品、化學品、肉品、小麥、葡萄酒及液化天然氣。

（綜合報道）