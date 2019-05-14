【中美貿易戰】特朗普：6月日本晤習近平　未決定再加徵關稅

美國總統特朗普周一（13日）表示，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面；他稱，上周的中美經貿高層會談未能達成協議令貿易爭端升級，但屆時與習近平的會晤可能富有成效。

６月底與習近平會面

特朗普在白宮見記者時說，美國不能讓中國再享受優勢，重申無法接受中國在貿易談判中反口。他指出，中美仍在就貿易問題磋商，彼此有非常好的關係，並認為美國正處於很好的位置。

他又計劃在G20峰會與習近平見面，相信屆時的會面將具很大影響力，相信中美有95%能達成協議。

仍未決定餘下關稅

他又表示，仍未決定是否向3250億美元中國貨徵收關稅，並指貿易爭端難免會有報復措施。他計劃撥出約150億美元，援助受中國關稅報復措施影響的美國農民，但未透露援助詳情。

中國副總理劉鶴上周四至周五（9日至10日）率團與美國進行第十一輪貿易談判。彭博社報道，中美貿易談判幾乎沒有進展。與此同時，美國在上周五（10日）凌晨（香港時間周五中午）起對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%，包括手提電話、電腦、服裝及玩具將備受衝擊。

中國財政部網站周一（13日）公布，根據《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，決定自2019年6月1日0時起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。

（綜合報道）