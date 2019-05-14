【新聞背後】從波斯灣詭譎氣氛　重看因《伊朗核協議》而起的爭拗

四艘運油船周日（12日）在阿聯酋對距離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）百多公里處遇襲、船身被炸出大洞。由於伊朗位處該海域的另一方，因此美國懷疑事件與德黑蘭政府有關。不過伊朗隨即與事件劃清界線，並要求阿聯酋作詳細調查以證清白。 為甚麼這宗襲擊事件令美國即時認為伊朗「相當有嫌疑」？美國5月初派遣艦隊以及近日考慮調派12萬兵力到中東，是否因為華府早已「嗅出」伊朗可能生事？這可以由華府在2018年5月宣布退出《伊朗核協議》說起。

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華府：核協議完全沒用

伊朗核協議正式名稱為「聯合全面行動計劃」（Joint Comprehensive Plan of Action），2015年伊朗與聯合國安理會5個常任理事國及德國簽訂有關協議，協議目的是限制伊朗核發展計劃。該協議維持了大約三年，就被2017年入主白宮的特朗普（Donald Trump）大肆批評，他更於2018年5月8日宣布計劃正式退出核協議。

特朗普指核協議無助制止伊朗的彈道導彈計劃，因此對美國沒有好處，並隨即向伊朗恢復制裁。有份簽約的英、法、德則致力挽救協議，伊朗亦表明願意繼續遵守協議，同時爭取時間談判。不過德黑蘭方面對該三國本身沒有太大信任，因此要求對方的具體保證，同時保留退出核協議的可能。而最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之後亦指不要太依賴歐洲國家的支持，假如它不符合國家利益，就應該放棄。

美國以打擊伊朗石油阻止收入來源

美國對伊朗的制裁，其中一項措施就是打擊當地石油業，務求阻止對方由買賣石油所得用於核計劃上。華府要求各國在2018年11月初前停止進口伊朗石油，而德黑蘭的「死對頭」沙特阿拉伯則計劃趁機擴大石油產量，希望搶走伊朗的生意。對於美國的封殺令，伊朗揚言採取寧為玉碎策略，以封鎖進出波斯灣的要道霍爾木茲海峽，阻止其他國家把石油運出波斯灣。

在各國極力勸阻的情況下，特朗普最終也一意孤行，在2018年5月8日宣布正式退出伊朗核協議。（視覺中國）

話不投機 波斯灣變成「軍力展示場」

面對華府的制裁，雖然雙方曾經放消息指願意會面，但最終都沒有成事，特朗普和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）更互相警告對方勿輕舉妄動，伊朗於8月舉行大規模軍演展示實力，並公開首款國產戰機示威。

到了11月5日，美國重啟對伊朗制裁，受影響的包括金融、航空等業務，當然亦少不了石油禁令，但日、韓、意大利、中國及台灣等8個國家或地區可獲豁免，不過國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認為此舉已經大幅減少伊朗在國際間的活動，他亦同時希望可以繼續與伊朗談判，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）亦有同樣意見，可惜都沒有成事。值得留意的是，華府和以色列多次批評伊朗違反核協議，國際原子能機構（IAEA）曾兩度發表報告，確認伊朗仍遵守有關協議。

美伊之間因核協議所引發的「火藥味」一直沒有減退，美軍在2018年12月底派出斯坦尼斯號（USS John C Stennis）航空母艦戰鬥群駛入波斯灣示威，特朗普更於2019年2月決定保留伊拉克的美軍基地，作為監視伊朗之用。德黑蘭則計劃在大西洋部署軍艦作為反制措施，又展示新型地對地導彈展示實力。

除了以軍力作為示威手段外，特朗普在4月初將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，是美國首次正式把外國國家的軍隊，列為恐怖組織。不過伊朗亦還以顏色，將華府列為「恐怖主義政府」，並宣布將美軍中央司令部及相關軍事力量列為恐怖組織。

早在2007年，美國財政部就指伊朗革命衛隊的精銳部隊聖城軍（Quds Force）是恐怖主義的支持者，稱其為伊朗「執行支持恐怖主義和叛亂組織政策的主要力量」。圖為2019年1月以色列軍方對伊朗聖城軍位於敘利亞的設施發動空襲。（視覺中國）

打不完的拳賽？

美國宣布退出伊朗核協議，至今剛超過一年，兩國的糾紛就像擂台上較量的拳手一樣，大家互相揮拳，但都無法「KO」對方。伊朗更決定以停止遵守協議部分條款作為「1周年紀念賀禮」，不過美國結束對部分國家進口伊朗石油的豁免，或令伊朗經濟雪上加霜。因此伊朗再次以封鎖霍爾木茲海峽作為威脅手段，而美國則在中東部署林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦戰鬥群和愛國者導彈回應。

分析認為，美伊雙方無意爆發軍事衝突，因此只靠互相威嚇作為強迫對方重回談判桌手段，但伊朗會否像朝鮮一樣與華府舉行破天荒會談，還需取決於美伊兩國領袖的取態。

美國制裁伊朗：伊朗首都德黑蘭（Tehran）5月10日有遊行集會，圖為示威者高呼反對美國和以色列的口號。（美聯社）

（綜合報道）