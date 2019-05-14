蓬佩奧赴歐商伊朗問題　英國憂爆衝突　德黑蘭聲言退出核協議

中東局勢持續升溫，沙特阿拉伯周一（13日）表示，兩艘沙特油輪在阿聯酋海岸附近遇襲，船身嚴重受損，形容此舉對全球石油供應安全構成威脅。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日取消對莫斯科的訪問，先往比利時布魯塞爾與歐盟及成員國外長會晤。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）敦促美方克制，避免與伊朗爆發軍事衝突；伊朗當局表示，可能會退出《伊朗核協議》。

侯俊偉指出，任何一方都無意令衝突升級，但擔心美國與伊朗會因為意外事件而導致兩國軍事衝突。他認為需要有冷靜期確保各方都了解對方想法，而中東已是全球最不穩定的區域之一，確保伊朗不恢復受禁制的活動非常重要，若伊朗成為核子國家，鄰國可能會爭相仿效，這將是朝錯誤方向邁出一大步。

路透社引述美方官員稱，蓬佩奧與盟友及北約官員討論伊朗局勢升級的威脅，並嘗試以談判解決問題，各方亦討論過阿聯酋的油輪被襲事件。

德黑蘭聲言退出核協議

伊朗原子能組織發言人卡瑪爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）同日表示，若將伊朗的核活動個案交回聯合國安理會處理，德黑蘭政府將有連串應對措施，包括退出核協議。

德黑蘭當局此前已決定停止履行《伊朗核協議》部分條款，後來更出言威脅封鎖霍爾木茲海峽。

中東局勢升級

沙特通訊社（SPA）周一引述能源部長法利赫（Khalid al-Falih）稱，兩艘沙特油輪周日（12日）傍晚在富查伊拉（Fujairah）外海受到破壞，其中一艘船當時運載沙特原油，準備交付給美國客戶，伊朗外交部周一要求沙特當局澄清，強調該地區航運和海運的安全至關重要。

美國與伊朗關係近期緊張，美國加強制裁伊朗，並在5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免；美軍又以因應伊朗威脅為由，派出航母戰鬥群、B-52轟炸機、兩棲運輸船塢艦及愛國者導彈系統到該區。

（綜合報道）