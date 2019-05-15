伊朗外長：美強硬派策劃地區衝突　早料到會發生

4艘運油船周日（12日）在阿聯酋對出距離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）百多公里處遇襲。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周二（14日）表示，事件是由美國政府的強硬派策劃，以加劇區內緊張局勢。

正在印度外訪的扎里夫與當地外長斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）會晤後指，伊朗關注近日地區內的可疑活動，認為是由美國政府和區內的強硬派策劃，「我們早已意料到他們會在區內採取行動，以圖令局勢變得緊張。」

扎里夫之後在社交網站Twitter指出，他4月受訪時已預言「意外」會發生，「這並非因為我是天才，而是因為『B小隊』如此明目張膽地跟隨（美國白宮國家安全顧問）博爾頓的劇本行事。畢竟『B小隊』有一半人都是伊拉克戰爭的共謀者。」

美國和伊朗均表示不會尋求與對方開戰。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）強調目前的美伊對峙局面是決心的考驗，而非軍事對抗。他認為雙方都不願開戰，因為美國知道開戰不符合他們的利益。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，雖然美伊關係緊張，但美國不希望與伊朗開戰，美方希望伊朗表現得像一個「正常國家」。

（半島電視台）