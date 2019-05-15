美國下令大使館非緊急人員離開伊拉克　憂外交人員遭綁架

波斯灣地區局勢緊張，美國國務院周三（15日）下令，要求駐伊拉克巴格達大使館與駐伊拉克埃比爾（Erbil）領事館的非緊急人員立即離開。 伊拉克媒體報道，美國要求伊拉克使館人員離開，是因為在巴格達市內發現以美國外交人員為目標的綁架計劃。

路透社報道，美國國務院已下令要求駐巴格達大使館與駐埃比爾領事館的人員離開，目前未知人數。據大使館聲明指出，簽證服務會暫時停止，目前美國政府只能對身處伊拉克的美國公民，有限度地提供緊急服務。

伊拉克媒體引述匿名高級官員報道，伊拉克當局發現有人準備在巴格達市內綁架美國使館人員，之前已經告知美方。然後伊拉克安全部隊又在巴格達東部地區，發現3具火箭彈發射裝置，令美方作出撤離非緊急人員的決定。

美國國務院又提醒遊客避免前往伊拉克，指當地有恐怖組織以美國人為目標，擔心美國公民會遭受暴力或綁架。

美國與伊朗的緊張關係持續升溫，影響區內局勢。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周臨時取消前往德國的行程，轉為飛抵伊拉克首都巴格達。

蓬佩奧當時稱，美方關注伊朗在中東地區增加活動，擔心會威脅到伊拉克領土主權，所以向該國領導層保證，華府會確保伊拉克主權。

美國中央司令部周二（14日）發表聲明，強調擔心伊朗帶來的潛在迫切威脅，並指現時處於「高警戒級別」。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）強調目前的美伊對峙局面是決心的考驗，而非軍事對抗。他認為雙方都不願開戰，因為美國知道開戰不符合他們的利益。

（綜合報道）