貿易戰對中美誰影響更大？　英媒用數據披露真相

英國廣播公司（BBC）周二（14日）報道指，美國庫利律師事務所（Cooley LLP）的律師邦迪（Christophy Bondy）認為，向美國政府繳交關稅的是美國進口商，而不是中國公司。報道又稱，根據2019年3月的兩份研究報告，美國2018年向中國和其他國家進口商品徵稅的代價，幾乎全由美國商界和消費者來承擔。

邦迪說，美國進口商因繳交關稅而增加的額外成本，很可能用加價的方式直接轉嫁至美國消費者身上，「他們（關稅）對供應鏈有很強的破壞作用」。

報道稱，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）、普林斯頓大學（Princeton University）和哥倫比亞大學（Columbia University）的報告指，向鋼鐵及洗衣機等眾多進口商品徵收高關稅，讓美國公司和消費者每月得多付30億美元（約234億港元），又指受需求不振的影響，會有多14億美元（約110億港元）的損失。

世界銀行首席經濟學家戈德伯格（Pinelopi Goldberg）等多位作者所寫另一份報告就發現，美國消費者和公司承擔大部分的關稅成本。該報告分析，把其他國家的反制措施納入考慮後，貿易戰最大的受害者，是那些在美國2016年大選中支持特朗普地區內的農民和藍領工人。

（綜合報道）