美國連環封殺　商務部將華為及70家子公司列入貿易黑名單

中美貿易戰尚未明朗之際，特朗普政府周三（15日）接連宣布針對中國電信商華為的舉措。總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業；外界相信，行政命令是為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。在特朗普簽署命令後不久，美國商務部將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單。

商務部周三（15日）表示，將華為及70家子公司納入相當於貿易黑名單的「實體清單」。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，總統特朗普支持這一項決定，形容此舉將阻止美國技術被外國實體利用，破壞美國國家安全或外交政策。分析相信，此舉將使華為更難向美國供應商購買零件，以及難以出售部分產品。

特朗普稍早前簽署行政命令，宣布因應國家的緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電信設備。有關行政命令引用《國際應急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），賦予總統在美國面對威脅的緊急狀態之下，實施商業管制權力。

該行政命令容許聯邦政府禁止美國公司使用構成國家安全風險的電訊設備，並要求商務部與其他政府機構合作，在150日內制定一份實施計劃。

以美國為首的一些西方國家質疑，現時全球最大電訊設備生產商的華為與中國政府有聯繫，其產品可能被北京當局用於間諜活動。路透社引述消息指出，行政命令已經考慮超過一年的時間，但多次被押後簽署，命令中並無列明具體的國家或企業，但分析均相信顯然是針對華為。

（綜合報道）