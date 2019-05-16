【中美貿易戰】華府指北京違背承諾　人民日報：罔顧事實

中美貿易最新一輪談判進行期間，美國宣布提高對中國商品關稅，批評中國破壞接近達成的協議，指摘對方「出爾反爾」，「削弱華府的核心訴求」。中國《人民日報》周四（16日）發表評論形容，「完全是罔顧事實」。

社評指出，美國編織的所謂「中國出爾反爾論」完全是顛倒黑白。中美經貿磋商一年多來，中方一直抱着最大的誠意推動磋商，希望在平等相待、互相尊重的基礎上，達成一份互利雙贏的協議。即使在美方威脅加徵關稅的情況下，中方工作團隊仍從大局出發，赴美舉行第十一輪中美經貿高級別磋商，最大程度展現中方推動談判的誠意。

文章提到，工作層面磋商就是一個交換意見、達成共識的過程，雙方有不同觀點是正常的，就一些問題進行反覆討論也是正常的。無論哪個國家，在磋商中都是有原則的。在重大原則問題上中方決不讓步，中方的核心關切問題必須得到解決。雙方工作團隊的磋商都是過程中的事情，雙方並沒有正式簽訂協議，沒有「承諾」之說。

社評亦提到，中國向來堅守「言而有信、言出必行」的道德準則。例如，加入世貿組織十幾年來，中國全面履行承諾，堅定支持多邊體制，大幅降低進口關稅、削減非關稅壁壘，堅決反對單邊主義和保護主義，向全世界充分展示負責任發展中大國的守信形象。反觀美國，近兩年來卻在國際組織中頻頻變臉退群，其出爾反爾、言而無信的形象受到國際社會廣泛詬病。

中美經貿磋商一年多來，美方在諸多議題上出爾反爾同樣已是世人皆知。2018年5月29日，美方就曾推翻雙方發布不打貿易戰的「聯合聲明」，宣布對中國出口美國的價值500億美元商品加徵關稅。上周日（5日），美方又重啟關稅威脅，使雙方經貿磋商遭遇重大挫折。

（人民日報）