垃圾戰升級　菲律賓召回駐加拿大大使

圍繞着垃圾問題，菲律賓和加拿大緊張關係升溫，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）此前威脅同加拿大開戰，如今菲律賓又正式召回駐加拿大大使。

加拿大總理杜魯多沒能及時將垃圾運回加拿大，觸怒菲律賓。（視覺中國）

菲律賓外長洛欽（Teddy Locsin Jr）5月16日在社交網絡Twitter上說，在5月15日晚上，菲律賓已經正式召回駐加拿大大使以及使節。他們大約一天內回到菲律賓。

洛欽還提到了召回駐駐加拿大外交官的原因。他說，加拿大沒能在5月15日最後期限將垃圾運回加拿大，因此菲律賓決定縮減在加拿大的外交人員，直到加拿大將垃圾運回去。

《紐約時報》報道，菲律賓的決定，是因為加拿大沒能在最後期限，把100多個裝滿垃圾的集裝箱運回加拿大。這些垃圾是在5年前運到菲律賓。

報道稱，菲律賓的聲明令人意外，因爲菲律賓總統杜特爾特的發言人帕內洛（Salvador Panelo）曾表示，杜特爾特或同意寬限一段時間，「如果只是推遲一點點，總統是一個通情達理的人。」

據報2013年至2014年間，一家加拿大公司向菲律賓出口103個集裝箱的垃圾，集裝箱外貼有可回收塑料的標籤。截至目前已有34個集裝箱的垃圾獲得處理，但仍有69個集裝箱長期滯留在菲律賓的港口。

杜特爾特4月23日曾表示，他將把從加拿大走私到菲律賓的垃圾送回加國，並宣稱如果加方不回應，他將向加拿大方面宣戰。他還威脅指，會包船把垃圾倒在加拿大海灘上，讓加拿大「吃了它們」，還會把剩下的垃圾丟到加拿大駐菲律賓使館。