守門犬不敵大骨頭利誘　失職任黑熊翻主人垃圾　網民：平日伙食差

再次證明，每個人都有個價？ 這隻來自加拿大的狗狗，竟然因為大骨頭而疏於職守，令主人家門前一片狼藉。據主人估計，這裡曾被黑熊闖入並翻找垃圾，而愛犬口裡多了一條大骨頭，極有可能是黑熊「行賄」的證據。

雖然沒真憑實據，但狗狗口裡突然出現大骨頭，實在不能不引起人懷疑。（twitter@JesseNeon）

這宗耐人尋味的消息，來自加拿大的安大略省。上周三（5月8日）一隻看門狗Brick，疑因受賄而未有履行職責，導致主人家門垃圾桶被翻得一地都是。據主人Jesse Jordan表示，這裡經常有黑熊出沒，而許多人飼養狗狗，便是讓牠們用吠叫聲驅趕黑熊靠近。

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不過，Jesse表示，Brick已是第3次，在口裡突然出現來路不明的大鹿骨。「我相信那黑熊已知道，用食物便可買通我家毛孩了。這已是第3次了，Brick口裡突然多了一條鹿骨，然後牠便任由黑熊去翻我家門外的垃圾，而沒有發出任何吠叫聲。」

Jesse表示狗狗沒有被美食迷惑時，牠絕對是一個好孩子。（twitter@JesseNeon）

事件引起不少網民關注，同時擔心守門狗Brick的安全。但Jesse指出，當地的黑熊一般不會主動去作出攻擊，而狗狗主要作用是發出吠叫驅趕黑熊，並引起主人注意。通常黑熊出現，都只會引起不少麻煩，例如把垃圾翻到四周都是，壓毀四周的植物等。

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Jesse被網民不斷追問，於是回覆狗狗究竟叫什麼名字。（twitter網上截圖）

另外，有網民表示：「這證明你這個主人給予的待遇不夠豐厚，如果黑熊能給予更好的待遇作交易條件，這也不能怪牠，這世代做狗狗也是很現實的呀！」，亦有網民指，「從沒想過熊人是這麼狡滑的，竟懂得行賄！」