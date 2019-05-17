美國禁令恐將失效　華為已秘密囤積一年所需關鍵零部件

雖然美國對中國科技公司華為打出了組合拳，但是華為方面也有所准備，在一定時間內讓美國的禁令失效。

《日經亞洲評論》網站5月17日發表獨家報道說，華為在美國發佈禁令前已囤積了一年所需關鍵零部件。

消息人士稱，六個月前，華為告訴全球供應商，它希望囤積一年生産所需的關鍵零部件，為貿易戰的不確定性做准備。

據悉，在中美貿易談判陷入僵局之際，美國對中國的科技巨頭華為下手，通過兩項禁令封殺華為。

5月15日當天，美國商務部將華為以及其70家子公司列入出口管制的「實體名單」，將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。美國官員說，這個決定即便不能使得華為無法銷售一些産品，起碼能讓其很難再做到這點，因為華為依賴美國的供應。

中美貿易談判陷入僵局，特朗普向華為下手。（路透社）

16日，美國正式發佈華為出口黑名單，其中包括華為新加坡分公司。此舉旨為禁止華為在未經美國政府批准的情況下向美國企業購買零部件。美國商務部5月16日正式把華為技術有限公司以及其68家關聯企業列入出口管制「實體清單」。這68家公司分佈在至少20多個國家。美國商務部發言人說，這項指令立即生效。被列入出口管制實體清單企業包括位於加拿大、日本、巴西、英國和新加坡等非美國華為關聯公司。該命令指美國政府代表認定華為參與的活動違反美國國家安全或其外交政策利益。

彭博社5月16日報道，美國商務部將華為列入「實體清單」黑名單的舉動意味着美國公司需要特殊的許可證才能向華為出售産品。由於美國公司主導著半導體産品，這有可能扼殺華為生産一切産品，從5G網絡基站，到移動手機。華為甚至可能無法使用谷歌的安卓系統。美國去年類似的舉動幾乎使得中國的中興公司停業。

針對美國的黑名單，華為海思總裁17日淩晨致信員工說，華為被列入美國商務部工業和安全局的「實體名單」。

信裏寫道，多年前，公司就做出了極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得，而華為仍將持續為客戶服務。為了這個以為永遠不會發生的假設，數千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長征，為公司的生存打造「備胎」。今天，命運的年輪轉到這個極限而黑暗的時刻，超級大國毫不留情地中斷全球合作的技術與産業體系，做出了最瘋狂的決定，在毫無依據的條件下，把華為公司放入了實體名單。今天，是曆史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉「正」。