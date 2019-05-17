【貝聿銘逝世】「妙筆生花」創建多國地標　杜魯多：精神長存

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國際著名建築師貝聿銘周四（16日）於美國紐約家中離世，結束102年光輝人生。由他設計的獨特建築遍佈全球，包括巴黎羅浮宮金字塔、香港中國銀行大廈、美國克利夫蘭的搖滾樂名人堂和日本美秀美術館等。

他在初出道時亦為加拿大設計多座建築物，至今仍然是當地地標，因此加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）大讚對方為當地的貢獻。

貝聿銘逝世：日本美秀美術館的網站首頁提到貝聿銘離世的消息，並表示向對方致上最誠摯的哀悼。（美秀美術館網站截圖）

蒙特利爾的「十字」地標

杜魯多周四於Twitter留言，表示建築界巨匠貝聿銘離開了大家，他為加拿大設計的傑出作品，包括蒙特利爾（Montreal）的聖瑪麗城廣場（Place Ville Marie，PVM）成為加國及世界公民的指標。杜魯多認為貝聿銘的精神會在這些地標式建築繼續留存下去。

聖瑪麗城廣場位於蒙特利爾市中心，於1962年落成。它樓高47層，其十字形的設計集商業大廈和購物中心於一身，皇家加拿大銀行（Royal Bank of Canada）、美國鋁業公司加拿大分公司（Alcoa Canada）等企業的辦公室都是設於該處。

聖瑪麗城廣場亦與杜魯多家族甚有淵源，他的父親皮埃爾（Pierre Elliott Trudeau）在1968年大選時，曾在廣場中庭舉行造勢集會，皮埃爾最終勝出選舉，展開長年的總理生涯。

百人會：美籍華人典範

貝聿銘的其中一個代表作絕對是羅浮宮金字塔，它在3月時踏入正式啟用30周年紀念，羅浮宮的Twitter在他離世前夕上載對方在金字塔地盤照。

另外由貝聿銘於1990年創立的美國華人精英聯誼組織「百人會」（Committee of 100）亦發悼念聲明，會長王恆盛讚貝聿銘精彩的人生和偉大成就，亦是美籍華人的典範。通用汽車（General Motors）前副總裁楊雪蘭表示自己4月底才與貝聿銘見面，當時她帶了對方至愛的上海鹹菜和客家蛋卷，並指他吃得津津有味。

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（綜合報道）

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