【貝聿銘逝世】「妙筆生花」創建多國地標　杜魯多：精神長存

國際著名建築師貝聿銘周四（16日）於美國紐約家中離世，結束102年光輝人生。由他設計的獨特建築遍佈全球，包括巴黎羅浮宮金字塔、香港中國銀行大廈、美國克利夫蘭的搖滾樂名人堂和日本美秀美術館等。 他在初出道時亦為加拿大設計多座建築物，至今仍然是當地地標，因此加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）大讚對方為當地的貢獻。

貝聿銘逝世：日本美秀美術館的網站首頁提到貝聿銘離世的消息，並表示向對方致上最誠摯的哀悼。（美秀美術館網站截圖）

蒙特利爾的「十字」地標

杜魯多周四於Twitter留言，表示建築界巨匠貝聿銘離開了大家，他為加拿大設計的傑出作品，包括蒙特利爾（Montreal）的聖瑪麗城廣場（Place Ville Marie，PVM）成為加國及世界公民的指標。杜魯多認為貝聿銘的精神會在這些地標式建築繼續留存下去。

聖瑪麗城廣場位於蒙特利爾市中心，於1962年落成。它樓高47層，其十字形的設計集商業大廈和購物中心於一身，皇家加拿大銀行（Royal Bank of Canada）、美國鋁業公司加拿大分公司（Alcoa Canada）等企業的辦公室都是設於該處。

聖瑪麗城廣場亦與杜魯多家族甚有淵源，他的父親皮埃爾（Pierre Elliott Trudeau）在1968年大選時，曾在廣場中庭舉行造勢集會，皮埃爾最終勝出選舉，展開長年的總理生涯。

Ieoh Ming Pei, a giant of architecture, has left us. His magnificent works, notably Place Ville Marie in Montreal, have marked Canadians & citizens around the world. His legacy will live on through the iconic buildings that have shaped so many communities. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2019年5月17日

百人會：美籍華人典範

貝聿銘的其中一個代表作絕對是羅浮宮金字塔，它在3月時踏入正式啟用30周年紀念，羅浮宮的Twitter在他離世前夕上載對方在金字塔地盤照。

另外由貝聿銘於1990年創立的美國華人精英聯誼組織「百人會」（Committee of 100）亦發悼念聲明，會長王恆盛讚貝聿銘精彩的人生和偉大成就，亦是美籍華人的典範。通用汽車（General Motors）前副總裁楊雪蘭表示自己4月底才與貝聿銘見面，當時她帶了對方至愛的上海鹹菜和客家蛋卷，並指他吃得津津有味。

En 1983, l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei est désigné comme architecte du projet Grand Louvre. Il imagine alors un accueil central souterrain sous la forme d’une pyramide, gigantesque structure de verre et d’acier de 21m de haut, recouvrant un hall lumineux.#SecretsMW pic.twitter.com/bCbr3L5HDr — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 2019年5月14日

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（綜合報道）