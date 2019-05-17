【貝聿銘逝世】由羅浮宮金字塔到中銀大廈　全都「讓光線來設計」

美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。貝聿銘一直堅持「讓光線來作設計」，善於運用光線與玻璃折射，將建築融合自然，創造出空間觀念，被譽為「現代派設計大師」。 他曾設計出無數震撼世界的建築，香港中國銀行大廈、法國巴黎羅浮宮的標誌性玻璃金字塔，以及台灣東海大學路思義教堂等均備受推崇，亦是無數人的「打卡熱點」。

貝聿銘逝世：貝聿銘的作品全都與「光線」有關，他指出：「創意是人類的巧手和自然的共同結晶，這是我從蘇州園林中學到的。」（Getty Images）

法國羅浮宮玻璃金字塔

要數到貝聿銘最著名的建築設計，不得不提羅浮宮玻璃金字塔，不過當年這個設計並不受當地人認同。

1981年，時任法國總統密特朗（François Mitterrand）決定擴建羅浮宮，並「跳過」招標程序，親自委託貝聿銘負責。此舉引起當地人不滿，無法理解為何會將法國重要歷史建築，交予一名美籍華裔建築師。

貝聿銘逝世：1989年3月29日，時任法國總統密特朗（François Mitterrand）在羅浮宮外與貝聿銘會面。（法新社）

貝聿銘公布他玻璃金字塔的設計概念，希望利用折射引進大量光線，為室內帶來更明亮舒適的空間感。隨即引起國際社會冷眼，批評他破壞羅浮宮及金字塔形象。貝聿銘曾憶述，相信當時有近九成人反對他的設計，走在巴黎街頭總是感到不自在。

貝聿銘並無放棄，不但四出說服當地政要，更在工地外搭建玻璃金字塔模型。這個舉世聞名的建築在1989年完工後，不但漸漸被人們接受，更成為當代法國人眼中的國寶之一。

貝聿銘逝世：羅浮宮玻璃金字塔是貝聿銘著名作品之一。（法新社）

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香港中銀大廈

位於中環花園道1號的中國銀行大廈亦是出自貝聿銘的手筆。中銀大廈的工程1985年4月開始動工，1990年5月正式啟用。

貝聿銘設計靈感源自竹子的「節節高升」，象徵力量、生機、茁壯和銳意進取的精神，大廈由四個不同高度結晶體般的三角柱身組成，呈多面稜形，猶如水晶體般，在陽光照射下呈現出不同色彩。

貝聿銘逝世：中銀大廈出自貝聿銘之手，設計靈感源自竹子的「節節高升」。（資料圖片 / iStock）

台灣東海大學路思義教堂

台灣當局在2019年4月26日貝聿銘102歲生日當天，將東海大學路思義教堂（The Luce Chapel）升格為當地古蹟。

路思義教堂是貝聿銘與台灣建築師陳其寬的作品，教堂以薄殼雙曲面的造型建造，高度約20米，闊約30米，在陽光照射下採光十足，而且形造出莊重氣氛。

教堂每周皆舉行崇拜，亦是附近居民及遊客的「打卡熱點」。

（綜合報道）