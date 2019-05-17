俄媒：中國商務部表態釋信號　習特G20或不晤

俄羅斯《獨立報》5月16日刊文稱，在中美未能成功達成貿易協議後，雙方提升關稅稅率，這令全球金融市場震蕩，俄媒認為，兩國領導人在二十國集團峰會期間舉行會晤的希望可能會破滅，但這將留給普京（Vladimir Putin）和特朗普（Donald Trump）更多對話的時間。

儘管美國總統特朗普曾表示將在G20峰會與中國國家主席習近平舉行談判。但是中美兩國領導人在6月份G20期間實現會晤的可能性開始降低，至少從中國商務部代表的表態能感受到這種基調。

中國商務部新聞發言人高峰5月16日在回答有關美國財長努欽（Steven Mnuchin）是否將赴華磋商的問題時稱，中方不掌握美方來華計劃。中國外交部發言人陸慷當日也指出，中方一直認為通過對話解決問題才是正道，但是談判要有意義，就必須有誠意。

具有中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」也於5月16日刊文稱，中美第十一輪磋商結束後，局勢變得很快。文章指出，看不出美方有什麼實質性談判誠意，反而是極限施壓手段還在延伸。如果美國沒有新的實質性行動，那麼來也白來，談也白談。

俄羅斯高等經濟學院東方學教研室主任馬斯洛夫（Alexey Maslov）認為，中美之間的貿易摩擦最終能夠調節，但是不會少於半年，在此過程中中國經濟會遭受嚴重打擊，美國方面也會承受損失。

美國總統特朗普此前也在談及習特會時表示，他預計6月底到日本出席二十國集團會議時與中國國家主席習近平的會晤將「非常有成效」。

中國外交部發言人耿爽在回答關於中美元首是否會在G20峰會期間會晤時表示，中美兩國元首之間通過各種方式保持着聯繫。但具體問題目前沒有可以提供的情況。

（綜合報道）