【韓國金學義性醜聞】接受財色賄賂　「短命」法務部次官被捕

韓國司法部前副部長金學義（Kim Hak-eui）周四（16日）晚上因涉受賄被捕。韓國首爾中央地方法院周四以有足夠證據拘捕以及他可能銷毀證據並潛逃為由，對其發出逮捕令。

案情指現年63歲的金學義在2006年至2008年間，涉從建築商尹重千（音：Yoon Jung-cheon）手上獲得價值約1.3億韓圜賄款及財物，並接受性招待服務。尹重千稱曾至少安排6名性工作者為他提供服務。金學義還涉嫌在2007及2011年，從另一名商人處接受3900萬韓圜的賄賂。

他在接受盤查期間否認與尹重千相熟，但承認與另一名商人認識。

金學義為韓國前總統朴槿惠時代的法務部副部長，2013年3月上任，但隨即爆出性醜聞。他任僅6天離職。

他被揭發在江原道一間別墅中，接受尹重千提供的性招待。檢控當局2013年收到2009年一個性派對的錄影片段，但以影像模糊為由撤銷控罪；2014年一名李姓女子報警，她表示自己是片中人，當時被下藥迷姦，但控方最終指李女供詞不可靠，案件再次不了了之。

韓國在3月對他重啟調查。要求金學義3月15日接受問話，但他沒有現身。

韓媒《時事IN》報道，受害李姓女子向檢方表示，當她試圖反抗時，尹重千喊道：「他可是法律界人士，是個很可怕的人。以後乖乖聽話，我叫妳走就走，叫妳來妳就像狗一樣給我過來，知道嗎？」尹又揮拳打她的臉，威脅她別說出去，否則就要她沒臉活下去，還強迫她為他養的狗手淫。

（聯合早報／韓國先驅報）