【韓國金學義性醜聞】受害女子遭毆打迷姦：還有30人被性侵

韓國藝能界最近爆出多宗醜聞，男子組合BIGBANG成員勝利涉嫌扯皮條、吸毒、與警方勾結等，歌手鄭俊英亦涉嫌偷拍及散播性愛影片，事件令高官名人濫權、與警方勾結等問題成為韓國熱門話題。 韓國法務部前副部長金學義6年前遭揭發涉嫌接受性賄賂，並遭指控向女子施予性暴力，事件最終不了了之。韓國檢方近日重啟調查，要求金學義周五（15日）接受問話，但對方最終沒有現身。總統文在寅周一（18日）下令徹查此案。

文在寅說：「這些案件與社會高層人士有關，若我們無法找出真相，就不能說這個社會有公義。」

金學義為韓國前總統朴槿惠時代的法務部副部長，2013年3月上任隨即爆出性醜聞，僅6天後就宣布辭職。

他遭揭發2009年涉嫌在江原道一間別墅中，接受建築商尹重千安排的性招待。檢控當局2013年收到性派對的錄影，但以影像模糊為由撤銷控罪；2014年一名李姓女子報警，她表示自己是片中人，當時被下藥迷姦，但控方最終指李女供詞不可靠，案件再次不了了之。

韓國檢方近日重啟調查，要求金學義周五（15日）接受問話，但他最終沒有現身。

金學義遭揭發2009年涉嫌在江原道一間別墅中，接受建築商安排的性招待。（視覺中國）

韓媒《時事IN》報道，受害李姓女子向檢方表示，當她試圖反抗時，尹重千喊道：「他可是法律界人士，是個很可怕的人。以後乖乖聽話，我叫妳走就走，叫妳來妳就像狗一樣給我過來，知道嗎？」尹又揮拳打她的臉，威脅她不准說出去，否則就要她沒臉活下去，還強迫她為他養的狗手淫。

李女周四（14日）在韓國廣播公司（KBS）的電視節目上聲稱還有30多名女子曾被尹金二人性侵，但她害怕遭到報復所以不願詳述。

另一宗備受注目的案件為女星張紫妍2009年3月7日疑因被迫為高層人士提供過百次性服務，不堪壓力自殺身亡；文在寅同樣要求檢控部門徹查事件。

（綜合報道）