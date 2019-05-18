華為要求亞洲晶片商維持供貨　台積電暫時如常供應

美國商務部將華為和多間附屬公司列入貿易黑名單，意味不可向美國企業購買晶片或技術。《日經亞洲評論》周六（18日）引述知情人士報道，華為要求公司在亞洲最大的晶片供應商台灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.，TSMC）維持供貨。

台積電表示，暫時會繼續向華為供貨，但會持續評估美國決定的影響。台積電代理發言人孫又文（Elizabeth Sun）指，公司已制定複雜且精密的出口管制合規系統，據系統數據顯示，暫時不會改變現有貨運安排。但台積電提到如評估結果未來有所不同，有可能會暫停供貨。

向華為供應屏幕的製造商台灣群創光電公司（Innolux）指，華府的決定會有一定影響，但難以對影響範圍作定論。公司指，暫時對華為供貨情況維持不變，但會與華為再商討。日本顯示器（Japan Display）亦指，美國貿易限制帶來不確定因素。

報道指，美國晶片製造商高通（Qualcomm）和科爾沃（Qorvo）周五（17日）已暫停供商，其他美國公司也打算跟隨有關做法。大部分亞洲供應商，包括台積電、富士康（Foxconn）、日本顯示器和東芝存儲（Toshiba Memory），正仔細檢視運用美國科技如軟件、知識產權、工具和材料，會否違反有關規定。

（日經亞洲評論）