華為列入美國黑名單　美媒：阻止中國崛起的「核選項」

在中美貿易談判陷入僵局之際,美國政府對中國的華為公司下手,打出組合拳。一方面,美國禁止華為向美國銷售產品,另一方面嚴格管控華為從美國購買晶片等部件。美媒稱,美國的目的是阻止中國崛起。

美國彭博社(Bloomberg)周四(16日)發表題為《特朗普對華為的威脅是阻止中國崛起的核選項》(Trump’s Huawei Threat Is the Nuclear Option to Halt China’s Rise)的評論文章,指為放緩中國的崛起,總統特朗普正在拿出大炮,可能對世界其他國家也帶來災難性的影響。

文章稱,白宮周三(15日)對華為進行雙重打擊,一方面禁止被認為會給美國帶來國家安全威脅的公司向美國出售產品,另一方面將華為列入黑名單,阻止其從美國購買核心部件。如果這樣發展下去,有可能讓中國最大的科技公司癱瘓,同時也重挫諸如高通在內的美國晶片巨頭的生意,還有可能打斷全球5G網路的發展。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)的分析員特寥洛(Paul Triolo)、伊爾松(Michael Hirson)和賴特(Jeffrey Wright)寫道,特朗普的行動意味與中國的衝突嚴重升級。如果全面落實,黑名單將使華為以及華為在全球客戶的網路岌岌可危,華為將無法升級軟體、進行日常維修和更換硬體。

美國政府的威脅也有可能讓北京擔心,特朗普更廣泛的目的是遏制中國,進而導致兩個世界最大經濟體發生曠日持久的冷戰。

文章指出,美國商務部將華為列入「實體清單」黑名單,意味美國公司需要特殊的許可證才能向華為出售產品。由於美國公司主導半導體產品,有可能扼殺華為生產一切產品,從5G網路基站,到手提電話。華為甚至可能無法使用Google的Android系統。美國2018年類似的舉動幾乎令中興停業。

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的中國問題專家甘思德(Scott Kennedy)說,這有可能毀滅華為,不能低估後果。他表示,華為是中國最重要的公司,以此方式威脅華為將引發中國民眾和政府強烈回應。雙邊貿易談判陷入困境,美國的舉動有可能徹底使談判脫軌。

特朗普政府對華為下手也威脅中美貿易談判。美國有線電視新聞網絡(CNN)周四報道,將華為列入黑名單將使得中美貿易戰進入一個危險的新階段,甚至有可能徹底破壞協議,更難解決兩國的貿易戰。

