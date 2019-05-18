美國研究：鮮果汁糖份似汽水添加糖　多飲同樣增加早死風險

大部分人都知道汽水等高糖份飲料對健康不利，但可能忽略了鮮榨果汁同樣有不少果糖的問題。《美國醫學會雜誌．網絡開放》期刊（JAMA Network Open）周五（17日）刊登一項研究，結果指出飲用過量果汁，同樣會增加早死風險。研究指，即使是鮮榨果汁如鮮橙汁，裏面的天然糖份與汽水內的添加糖分別不大。

該研究追蹤約1.3萬名45歲或以上的成年人，平均觀察約6年時間，調查含糖飲料與早死風險的關係。

結果顯示，每日從糖份飲料攝取超過10%卡路里的人，比每日攝取低於5%的人，因心血管疾病死亡的風險高出44%，因其他原因導致早死的風險也高出14%。

研究指，每日每飲用多350毫升（12安士）汽水等糖份飲品，死亡風險上升11%；每日每多飲用同等份量的果汁，風險更上升24%。

研究人員之一、美國埃默里大學（Emory University）學者韋爾什（Jean A. Welsh）指，無論是汽水或是果汁，都是糖份飲料，應該有節制地飲用。

美國膳食指南諮詢委員會（Dietary Guidelines for Americans）和美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議，1至6歲兒童每天最多飲用6安士（171毫升）果汁，7歲以上兒童或成年人每天也不應該攝取超過8安士（236毫升）果汁。

（美國有線新聞網絡）