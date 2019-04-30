世衛研究：餵哺母乳能將孩子日後癡肥風險降低最多25%

世界衛生組織（WHO）一項研究發現，餵哺母乳能將孩子日後的癡肥風險降低最多25%。

這項研究的數據來自「兒童肥胖監察計劃」（Childhood Obesity Surveillance Initiative），計劃收集了約40個國家近3萬名兒童的健康資料。研究指出，未喝過母乳的兒童有16.8%癡肥，而曾喝母乳6個月或以上的兒童則只有9.3%癡肥。

將人口統計因素排除在外之後，比起出生後喝了至少6個月母乳的兒童，從未喝過母乳的兒童癡肥風險高22%，喝少於6個月的兒童風險則高12%。得到最佳保護的是出生後至少6個月只喝母乳，沒有喝奶粉或進食的兒童，他們的癡肥風險比一般兒童低25%。

研究在期刊《Obesity Facts》發表，裏面提到母乳能降低癡肥風險的原因，包括家庭生活方式較健康、孩子較遲開始進食高熱量的固體食物，以及喝奶粉的嬰兒血液中胰島素水平較高，或會刺激身體儲存更多脂肪。

研究的資深作者布雷達（Joao Breda）表示：「我們要多一些措施鼓勵母乳餵哺，例如有薪產假；我們要少一些不恰當的奶粉營銷，因為有些會誤導母親，令她們以為奶粉對嬰兒來說跟母乳一樣好。」

（衛報）