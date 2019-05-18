醜聞片段曝光　奧地利極右副總理下台

奧地利副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）周六（18日）宣布辭職，他因一段涉嫌提出利益輸送的片段曝光，令他醜聞纏身，更動搖執政聯盟的地位，同時影響當地歐洲議會選舉形勢。

極右自由黨（Freedom Party，FPO）施特拉赫的醜聞片段最先由德國傳媒報道，《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）周五（17日）披露，施特拉赫和另一名黨友在西班牙伊維薩島（Ibiza）與一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的女性會面。

片段拍攝於2017年7月，距離奧地利大選及現屆政府上台仍有數月時間，該名女子表示有意在奧地利投資，並提出收購當地一份報章《王冠畫報》（Kronen-Zeitung）的5成股權，再將其立場轉為親自由黨。

施特拉赫在片中向對方提出多名需要「被趕走」的記者名單，又表示可能會為她批出公共建設合約。現時未知有關「放蛇」片段由誰策劃，但片內被提到的《王冠畫報》周六就以「自由黨玩完了」為頭版標題。

施特拉赫下台後，交通部長赫費爾（Norbert Hofer）將接替他的空缺。《王冠畫報》引述消息指總理庫爾茨（Sebastian Kurz）或選擇解散政府和舉行大選。

（路透社／英國廣播公司）