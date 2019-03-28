【新西蘭恐襲】奧地利極右組織領袖曾收槍手捐款

新西蘭基督城（Christchurch）兩間清真寺3月15日發生槍擊案，導致50人喪生。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）周三（27日）表示，槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）曾捐錢予該國極右組織「認同運動」（Identitarian Movement）的領袖。

庫爾茨表示，當局確認兩者間有經濟援助，所以新西蘭槍手與奧地利「認同運動」有聯繫。

奧地利格拉茨（Graz）檢察部門發言人巴赫爾（Hansjoerg Bacher）表示，「認同運動」領袖澤爾納（Martin Sellner）的私人銀行戶口於2018年初收到一筆約1500歐元（約1.32萬元）的捐款，而捐款者姓名與恐襲槍手相同。

澤爾納隨後在YouTube發布短片，聲稱自己收到一筆涉及與槍手同姓名的電郵地址捐款，警察也到過家中搜查。他稱自己不是恐怖組織的成員，也與槍手無關係，只是被動地接受了他的捐款。

庫爾茨呼籲，就槍手和澤爾納的聯繫展開調查。他又表示，奧地利政府考慮是否解散這個極右民族主義組織，稱其社會不能容忍任何種類的極端主義。檢察部門則表示，會繼續調查澤爾納和槍手間可能存在的犯罪聯繫。

新西蘭恐襲：新西蘭恐襲案槍手被控以謀殺罪，曾在16日出庭。法官將案件押後到4月5日繼續審理。其家人曾表示，應判處他死刑。（路透社）

另外，英國王室肯辛頓王宮（Kensington Palace）聲明表示，威廉王子（Prince William）應新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）邀請，將於4月底到訪基督城，探望受恐襲影響的人士。威廉王子過去曾於2011年基督城大地震後到訪該城市。

（綜合報道）