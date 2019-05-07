蓬佩奧：提防中俄北極地區擴張野心　免步南海後塵

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（6日）抵達芬蘭出席會議時指，俄羅斯於北極地區的計劃，包括建設由亞洲通過北歐的航道，值得關注，並指中國在地區的活動似乎帶有國家安全目的，提到不希望北冰洋成為另一個南海。

蓬佩奧指，歡迎所有國家分享北極地區的財富，但質疑中國和俄羅斯背後目的。他提到，五角大樓上周發表報告，警告中國有可能利用在北極地區進行民間研究，加強當地軍事存在，例如部署潛艇防止核攻擊。

蓬佩奧強調，美國和北極國家歡迎中國在北極展開透明的投資，但反對藉此實現國家安全野心，將北極變成另一個南海。他又反對中國形容自己為「近北極國家」的說法，認為只有「北極國家」和「非北極國家」之別。中國在北極理事會（Arctic Council）擁有觀察員身份，但無任何領土在北極。

俄羅斯近年亦增加在當地的存在感，包括重開冷戰後已關閉的軍事基地，並對北方艦隊（Northern Fleet）進行現代化改革。蓬佩奧指，俄羅斯已非法要求其他國家向莫斯科申請許可通過北海航道（Northern Sea Route），又規定俄羅斯船員登上外國船隻，並威脅使用武力摧毀任何不遵守規定的船隻，形容有關行為是俄羅斯於北極地區展露野心的一部分。

（路透社／美聯社）