【Google禁華為】對華影響輕微　拓展歐洲市場大計或重創

Google周日（19日）宣布遵從美國政府封殺華為的禁令，決定暫停與華為的業務合作，令使用Google Android系統的華為手機不再獲對方支援和更新。有分析認為Google與華為割蓆，對中國市場差不多沒有影響，不過估計華為在歐洲等海外市場可能成為重災區，甚至難以挑戰三星（Samsung）的手機銷售龍頭地位。

Google的主要手機程式早已被中國封殺，當地用戶改為使用百度或騰訊的類似軟件，因此中國的華為手機用戶可能不會感受到Google「絕交」的影響。

研究機構CCS Insight的副研究總裁布拉韋爾（Geoff Blaber）接受美國財經新聞台CNBC訪問時表示，歐洲市場才是華為在今次事件的重災區。他認為要在歐洲市場保持競爭力，手機生產商都需要旗下產品可以連到Google Play Store，讓用戶下載程式及更新。因此佔華為業務排行第二的歐洲市場很大機會被重創。

英國廣播公司（BBC）科技版編輯克利昂（Leo Kelion）稱，西方國家的手機用戶很大機會不購買無法連接到Google Play Store的Android手機，意味華為在當地的手機銷量會大減。

即使華為舊手機不受影響，但新手機，包括這部即將推出的可摺疊手機Mate X都會無法提供Google服務，這將嚴重影響手機在世界銷情。（Getty Images）

雖然華為高層曾向德國傳媒表示，該公司正準備開放自家的運作系統作為「B計劃」，不過即使可以解決軟件上的問題，高通（Qualcomm）、Xilinx及Broadcom等晶片生產商亦傳中止向華為供貨，即是指華為組裝手機亦會面臨零件不足的情況。

華為消費者業務CEO余承東曾表示，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統。（網絡圖片）

（綜合報道）