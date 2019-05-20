【中美貿易戰】一圖解釋美國禁售令　如何衝擊「華為亞洲鏈」

美國政府上周實質禁止美國企業販售技術給華為，《日經新聞》在分析美國高盛等券商資料後發現，華為約90家主要供應商裏，約六成是總部位於亞洲的企業，前十大供應商也多為亞洲公司，因此美國的禁令勢將衝擊亞洲企業，特別是智能手機與電信設備業者。

美國的禁令勢將衝擊亞洲企業，特別是智能手機與電信設備業者。（路透社）

華為2018年營收達人民幣7,212億元，智能手機產量約2億部。華為也生產5G通信設備等，全年採購約635.9億美元的半導體和光學零組件。

在華為的採購額中，佔比最高的是鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII），約10%；中國比亞迪（BYD）也負責華為智能手機等產品的組裝業務，還供應電池和樹脂零部件，來自華為的銷售額佔比估計約為一成。

華為的供應商還包括高通和博通等美國半導體廠商，若華為無法向美企採購半導體，可能導致智能手機減產、部分機型甚至將停產。

華為擁有自主半導體設計企業海思半導體，表示約能自給自足約五成的智能手機半導體，但一些晶片仍難以取代，例如在通訊領域擁有大量專利的高通晶片等。

分析師表示，由於華為具備半導體開發能力，不太可能完全停產智能手機，但美國半導體的效能仍優於其他業者，「若改為他國製造或自主製造，智能手機的電池待機時間可能縮短」，因此即使產量不減，若產品競爭力下降，依賴華為的零組件業者也將被迫調整策略。

美國這次針對華為的禁令涵蓋所有產品，也適用在美國以外地區生產的產品，但若這些產品的美製零組件與軟體成本未超過售價的25%，通常不須經商務部批准即可供應。

在華為的採購額中，佔比最高的是鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII），約10%；中國比亞迪（BYD）也負責華為智能手機等產品的組裝業務。（台灣UDN《經濟日報》提供）

華為一位員工則透露，賣給通訊公司的設備所受到的影響可能更大。華為在世界各地銷售5G網絡服務等通訊設備，美國禁令可能衝擊華為拓展各國5G市場的努力。

華為2018年已開始增加零組件庫存，因此不會立即衝擊智能手機和通訊設備生產。知情人士透露，針對不可替代的美企半導體等產品，華為已確保半年到一年的庫存量。

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