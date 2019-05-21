印尼大選點票結果公布　總統佐科維多多成功連任

印尼4月17日舉行總統、國會及地方選舉。經過一個月的點票，選舉委員會周一（20日）公布正式點票結果，現任總統佐科維多多（Joko Widodo）得票率達55.5%，順利連任，拋離主要對手普拉博沃（Prabowo Subianto）10個百分點。

今次選舉有近1.5億合資格選民投票，選舉委員會周一公布正式點票結果，佐科維多多以8560萬票，大幅拋離普拉博沃的6865萬票。選舉委員會統計，在印尼全國34個省中，佐科維多多贏得21個。

大選後的非官方快速點票指佐科維多多可以順利連任， 惟普拉博沃當時拒絕承認落敗，並聲稱選舉有廣泛欺詐行為，不會接受正式計票結果，外界相信這可能會觸發法律訴訟及反對者上街示威。

印尼大選：印尼4月17日舉行5年一次的總統大選，今次選舉首次與國會選舉同步舉行。共有超過24.5萬名候選人完競逐2萬個國家和地方立法機構席位，符合投票資格的選民達1.928億人，單從這些龐大的數字就能預想，這是一場工程造大的選舉。圖為排列整齊的投票箱。（路透社）

印尼當局為節省開支，首次合併總統、國會及地方議會選舉，大選當日超過1.5億名選民在同一天到大約81萬個投票站投票。不過當地由大約1.7萬個島嶼組成，部分偏遠地區需要警員和義工在馬匹和獨木舟等原始工具的協助下攀山涉水運送票箱和選票，非常費時吃力。

選舉委員會表示，點票工作造成至少272人死亡，另有1878人不適，大多人因為長時間人手點票積勞成疾致死，委員會計劃向殉職員工的家屬賠償。

（綜合報道）