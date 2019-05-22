【中美貿易談判】美前談判代表披露：最終會達成協議

中美貿易談判突然倒退引發外界關注。《華爾街日報》周二（21日）報道，曾任白宮國家經濟委員會（National Economic Council）副主任的威廉斯（Clete Willems）當日表示，中國的領導層當中，有美國希望將引導中國採取更多市場導向政策、以支撐協議達成的人。

威廉斯周二（21日）在東京舉行的《華爾街日報》CEO理事會（The Wall Street Journal CEO Council）通過視像發表講話：「我們相信中國有一強大的改革者隊伍，他們想要改變。」他還稱，在2019年6月舉行的東京二十國集團（G20）峰會上可能還無法達成協議，但他稱雙方為達成協議將繼續進行密集的談判。

對於美中貿易談判現狀，美國財經新聞網站CNBC上周五（17日）引述聽過有關談判情況的兩名消息人士稱，下一輪談判的時間安排在不斷變化，因為不清楚雙方會就什麼談判。

中國在上周較早時邀請美國代表團再訪北京，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）看來對接受邀請抱開放態度。但消息人士透露，特朗普政府加強對中國電訊企業的審查後，便沒有再就會談安排討論。

值得注意的是，兩國貿易摩擦升級之際，中國外長王毅上周六（18日）應約和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話。

王毅在通話中指出，中方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的。在任何談判中，中方都必須維護國家的正當利益，響應人民的普遍呼聲，捍衛國際關係基本準則。

（綜合報道）