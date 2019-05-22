【英國脫歐】文翠珊：6月初再提新草案　有條件表決是否二次公投

英國內閤已同意首相文翠珊（Theresa May）對《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）的計劃，包括對於用以吸引工黨議員支持的妥協內容。文翠珊周二（22日）表示，計劃6月初提交給國會表決的脫歐協議草案，將包括表決是否就脫歐再舉行公投的條款，以試圖打破脫歐僵局。

文翠珊承認，是否舉行「二次公投」是重要議題，因此在草案提出有關條款。她保證若議員支持草案，將可以在協議最終落實前，投票決定是否舉行「二次公投」。

文翠珊形容，脫歐困局蠶食國家，阻礙部分地區發展。她認為當前的政治問題可以解決，新建議旨在尋求國會達成共識，是確保英國有秩序脫歐的最後機會。

噱頭還是妥協內容？

方案內容包括，直至下次大選舉行前，讓英國暫時留在關稅同盟，以及在環保及工人權益方面的措施。這個方案會在6月初付諸表決，如果失敗，文翠珊將承受更大的辭職壓力。

文翠珊的建議引起朝野內外不滿，認為只是一個「噱頭」。保守黨內支持脫歐的議員認為，這是侮辱2016年的公投；北愛民主統一黨（DUP）認為草案的致命缺陷仍然存在；在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）就質疑，文翠珊只是重新包裝她的壞協議。

脫歐協議法案是將倫敦政府與歐盟談判的脫歐協議納入英國法律時所需的立法。國會議員已3度否決它，而文翠珊政府與工黨的談判亦在上周結束。這意味着政府無法獲得後者支持，以讓法案獲得足夠票數通過。

（綜合報道）