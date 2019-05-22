華為歐盟首席代表：美國制裁十分危險　其他企業未來或同樣受害

華為歐盟首席代表劉康（Abraham Liu）周二（21日）在比利時布魯塞爾向記者表示，美國的制裁十分危險，同樣的情況未來有可能在任何其他國際公司上發生。他又形容，華為將會以「歐洲方式」推出5G技術。

劉康指，美國的制裁十分危險，此時發生在華為身上，明天有機會發生在任何其他國際公司。他亦表示，華為現在成為美國政府欺凌的對象，這不僅僅是只是對華為的一個攻擊，而是對自由、基於規則的秩序的攻擊。

劉康又重申，華為將會以「歐洲方式」推出5G技術。他表示，華為的5G是與歐洲共同發展，並為歐洲的需要和挑戰而度身訂造。他形容，華為的技術不僅是市場上最好的，很大程度上是歐洲的產品。

美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單後引發連鎖反應，據報Google等多家企業已暫停向華為提供軟件及貨品。劉康接受路透社訪問時表示：「他們（Google）在封鎖我們方面是『零動機』的。我們正在與Google密切合作，找出華為可如何處理這狀況的方法，以及如何應對美國商務部的決定。」

美國商務部將華為列入「實體清單」（Entity List）後，周一（20日）再發出臨時許可證延遲禁令90天，Google原定暫停與華為部分業務往來的計劃亦相應押後。

（綜合報道）