【英國脫歐】不滿文翠珊脫歐計劃　下議院保守黨領袖利雅華辭職

英國內閤已同意首相文翠珊（Theresa May）對《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）的計劃，文翠珊周二（22日）表示，計劃6月初提交給國會表決的脫歐協議草案，將包括表決是否就脫歐再舉行公投的條款，以試圖打破脫歐僵局；本屬疑歐派的下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）周三（23日）不滿政府處理脫歐的手法，宣布辭職。

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019

利雅華表示，對文翠珊政府的脫歐計劃感到失望，不再相信政府的做法會帶來英國脫歐，於是辭去下議院保守黨領袖職務。她批評政府無適當審視與脫歐相關的法案，並指「二次公投」會造成社會分裂。

國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）及利雅華均反對文翠珊周五（24日）將向國會公布的《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），認為當中的「二次公投」是令人不安的妥協。

文翠珊提出的《脫歐協議法案》包括對於用以吸引工黨議員支持的妥協內容，例如直至下次大選舉行前讓英國暫時留在關稅同盟，以及在環保及工人權益方面的措施。

然而文翠珊的建議引起朝野內外不滿，認為只是一個「噱頭，保守黨內支持脫歐的議員批評，這是在侮辱2016年公投；北愛民主統一黨（DUP）認為草案的致命缺陷仍然存在；在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）就質疑，文翠珊的方案只是「舊酒新瓶」。

（綜合報道）