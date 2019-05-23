王毅晤拉夫羅夫　冀中俄加強全面戰略協作

中國國務委員兼外交部長王毅周三（22日）在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）出席上海合作組織成員國外長理事會會議，期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。王毅希望加強兩國全面戰略協作，維護國際關係基本準則和兩國共同利益。

王毅表示，當前國際形勢變化很快，中俄要隨時密切溝通，加強全面戰略協作，維護國際關係基本準則和兩國共同利益。中俄還要共同推動上合組織各領域合作邁上新台階，發揮新興區域合作組織的建設性作用。雙方更要共同努力，精心做好習近平主席6月對俄進行國事訪問並出席聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）的籌備工作，以慶祝兩國建交70週年為契機，推進中俄全面戰略協作邁向新時代。

拉夫羅夫表示，當今世界不確定性突出，矛盾錯綜複雜。在俄中共同努力下，此次上合組織外長會對外發出積極信號，這有利於維護以聯合國為核心的國際體系，捍衞以國際法為基礎的國際秩序。兩國應密切配合，推動6月上合組織比什凱克峰會取得圓滿成功。俄方願同中方一道，全力做好習近平訪俄的籌備工作，確保訪問成功，為兩國關係注入新的動力。

雙方還就委內瑞拉、伊朗核等共同關心的國際問題深入交換意見。

（新華社）