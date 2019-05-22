王毅：世界出現冷戰思維和欺凌行徑　應抵制保護主義

中國國務委員兼外交部長王毅周二（21日）抵達吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek），準備出席上海合作組織外長會，並與吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）等人會面。王毅提到，當今世界充滿不確定性，單邊主義和保護主義抬頭，亦出現冷戰思維和霸凌行徑，應以實際行動抵制保護主義。

王毅與熱恩別科夫會面時表示，中方感謝吉方在台灣、涉疆等涉及中方核心利益問題上給予的理解支持，願與吉方不斷鞏固政治互信，深化安全合作，共同打擊「三股勢力」。中方願在共建「一帶一路」框架下同吉方深化經貿、農業、互聯互通等領域務實合作，為吉國家發展建設繼續提供支持幫助。中方願同吉方加強高層交往，密切協調配合，共同推動上合組織比什凱克峰會取得圓滿成功。

王毅同日亦與哈薩克外長阿塔姆庫洛夫（Beibut Atamkulov）會面。王毅指，當今世界充滿不確定性，單邊主義和保護主義抬頭，亦出現冷戰思維和霸凌行徑。中哈作為全面戰略夥伴，應進一步加強戰略協調合作，推動即將舉行的上合組織外長會和比什凱克峰會凝聚共識，以實際行動抵制保護主義，維護自由貿易體系，為捍衛國際公平正義、促進世界和平發展作出貢獻。

（新華社）