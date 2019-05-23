英國電訊商EE下周啟用5G網絡　初期仍需依賴華為設備

英國最大電訊商EE周三（22日）宣布計劃下周四（30日）展開新一代流動通訊服務。公司表示，其5G網路至少在推出首幾年期間，仍需依賴華為設備。惟由於美國對華為設貿易限制，Google的Android系統未來未必能夠支援華為手機，EE已決定取消配合5G網路發售華為的Mate 20X手機。

EE行政總裁阿萊拉（Marc Allera）表示，公司推出的5G網絡是「英國5G旅程的開始」，對希望並需要最好網絡連接的顧客，也是好消息。他指，英國政府已批准推出5G網絡，倫敦、卡迪夫（Cardiff）、愛丁堡（Edinburgh）等6個城市將於下周啟用，並將於年底前將網路擴展至另外10個城市。他又提到，現時無收到政府指示要更改5G計劃。

公司表示，已開始將華為的網絡設備從核心網絡移除。但EE所屬英國電訊公司（BT）的科技總監沃森（Howard Watson）表示，在5G網路啟用前，公司未能完全移除華為的網絡設備，意味初期仍需依賴華為設備。

為配合5G網路，EE將於下周發售三星（Samsung）的5G手機。惟受美國對華為的貿易限制影響，日本電訊商KDDI和軟銀公司（Softbank），以及EE和英國Vodafone，已宣布推遲或停止推出華為智能手機。

（路透社）