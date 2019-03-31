【粵劇特朗普】一票難求　粵劇驚現UFO創歷史先河？

沉悶的香港需要一些匪夷所思的創意 李居明

4月12-15日，新光戲院將會上映一套名為《粵劇特朗普》的粵劇表演。單純聽名字，已如李居明所言－「匪夷所思」。根據維基百科：粵劇，又稱大戲或者廣東大戲，源自南戲，追溯到古代，更是在元朝之前（800年前），是糅合唱做唸打、樂師配樂、戲臺服飾、抽象形體等等的表演藝術，屬於國家級非物質文化遺產；再根據維基百科－特朗普，生於1946年6月14日，是現任（第45任）美國總統。前思後想，套一句廣東俗語，「真係大纜都扯唔埋」！但偉大的李居明竟然運用自己的創意，將粵劇和特朗普cross-over，締造革命性的劇本《粵劇特朗普》！這橋一出，即引起網絡世界的瘋狂討論，自2月14日公開發售至今，門票幾乎搶購一空。

一連4場，門票搶到癲：

其實《粵劇特朗普》是2016年，同為李居明所寫的戲曲《毛澤東之虛雲三夢》的後續。

粵劇特朗普 得不到分數 高登巴打

特朗普≠川普

當然，這首改編自《好心好報》的討論區二次創作絕非《粵劇特朗普》中的曲目，不過，這首二次創作卻在網絡世界中廣泛流傳！最近官方亦終於公開故事簡介，叫人大吃一驚！首先，這位特朗普是以真正的特朗普作為原型，而另外有還有一個叫川普的弟弟。眾所周知，外國人在港、台二地通常都有不同的譯名，特朗普是香港譯音，而川普則是台灣的譯音，真實中是同一個人。但在《粵劇特朗普》的故事中，川普是特朗普的攣生子，流落中國於開封火葬場工作。但原來這個「人物設定」，竟然是與奧巴馬有關！李居明曾接受《香港01》專訪時說過：「既然奧巴馬有個細佬留喺中國，特朗普都可以有個兄弟喺度，就係川普！」

《粵劇特朗普》記者會當日盛況：

+ 3 + 2

故事簡介：

總統特朗普女兒伊萬卡搬入白宮時，赫然在行李箱發現父親特朗普的一本毛語錄，觀看時不知不覺在沙發上入夢……一九七二年尼克遜夫婦訪華時，周恩來於機場迎接，江青找來紅衛兵跳忠字舞，誣陷周恩來有私心安排夫人鄧穎超接待尼克遜夫婦。原來鄧穎超到機場欲阻止丈夫於國宴繼續喝茅台，因醫生預診周有膀胱癌，周夫婦哀自身及國運之不幸。毛主席接見尼克遜，不公開地二人通過一場乒乓球競技，互訴中美元首之世紀角力，國宴席上，同行26歲的特朗普向周總理提問中國還存有娼妓等連串問題。特朗普並向周總理陳述自己孖生兄弟川普流落中國的遭遇。川普於工作於開封火葬場，未知自己的身世……當特朗普因為一件匪夷所思的5G際遇，而未能出席中美貿易戰終極大會時，川普被迫扮作好勇鬥狠的火爆總統，但一向只懂向骨灰龕傾訴心事的好好先生川普，面對貿易戰，他將會怎樣去令他的孖生兄第獲得更大的祝福呢？面對記者，火葬場小工的火化屍體小道理竟被看成為政治大智慧，化解中美貿易戰……這時一艘毀滅地球的飛碟正在白宮上空盤旋著……

一眾演員嘅造型真係好誇張（龍貫天一人分飾特朗普、川普和毛澤東）：

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