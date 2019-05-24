【阿桑奇被捕】美國司法部加控阿桑奇17項罪名

美國司法部周四（23日）公布對維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）加控17項新控罪，指他觸犯間諜法，接收及非法發布機密檔案，並披露軍方消息人士姓名；阿桑奇代表律師形容控罪史無前例，並威脅所有記者。

阿桑奇4月被英國警方拘捕，因違反保釋條例、棄保潛逃罪成被判入獄50周。美國政府4月僅對阿桑奇提出一項控罪，指他涉嫌串謀協助美國變性前軍人曼寧（Chelsea Manning）入侵國防部的電腦網絡，披露政府機密資料。

美國司法部周四（23日）披露，加控阿桑奇17項罪名，包括2010年洩漏數十萬份美國軍事和外交檔案，違反美國間諜法。這意味阿桑奇面臨18項罪名，若罪名成立可能被判監禁數十年。

阿桑奇2006年創建維基解密網站，2010年公布大量美國政府關於阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及美國偷偷監控別國領袖的密件，引起轟動和極大爭議，美國的國際聲譽也因此受損。同年11月，瑞典指控他8月在該國逗留期間，強姦及性騷擾兩名瑞典女子。

阿桑奇一度在英國被捕，但他2012年6月於保釋期間進入位於倫敦的厄瓜多爾駐英國使館尋求庇護。厄瓜多爾2019年4月11日撤銷給予阿桑奇的庇護後，倫敦警方進入使館將他拘捕。

（綜合報道）