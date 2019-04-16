【阿桑奇被捕】特朗普曾稱「我愛維基解密」　美國態度為何改變？

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）上周四（11日）遭英國警方拘捕。外界分析認為，美國政府決定提出申渡要求，標誌華府對阿桑奇的態度驟然改變。

英國警方早前表示，阿桑奇被捕與美國簽發引渡授權令有關；美國司法部隨後證實，已提出引渡阿桑奇的要求。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在任時，司法部曾就是否起訴阿桑奇進行內部辯論。奧巴馬政府擔心此案在法庭上站不住腳，及可能被視為破壞新聞自由之舉，因此當時決定不起訴阿桑奇。

維基解密在2016年美國總統選舉前，公開民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）陣營的外洩電郵，總統特朗普（Donald Trump）當時表示「我愛維基解密」，又稱那些文件是「寶藏」。不過，阿桑奇在周四被捕，並因泄露美國國防機密面臨指控，特朗普卻在當天回應稱：「我對維基解密一無所知」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周日（14日）回應指，「總統在2016年大選時明顯是在說笑，我們當然有認真處理泄密事件。」她又說，特朗普政府是唯一一屆對維基解密和阿桑奇採取實際行動和解決問題的政府。

一名美國官員匿名透露，政府下定決心逮捕阿桑奇，緣於2017年的「七號保險庫」（Vault 7）泄密案，當時維基解密公開數千頁文件，披露了中情局如何入侵目標的電腦、手機和電子產品。

（綜合報道）