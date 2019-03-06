俄專家：「龍飛船」將與「聯盟號」激烈競爭

美國太空探索科技公司（SpaceX）上周六（2日）成功發射「龍飛船2號」（Crew Dragon）太空艙升空。俄羅斯專家認為，美國已具備獨立載人飛行的能力，「龍飛船」與俄羅斯的「聯盟號」（Soyuz）之間將有激烈競爭。

「龍飛船2號」搭載假人模型，伴隨「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭從成功升空後，隔天成功連接國際太空站（International Space Station）。

俄羅斯太空政策研究所（Space Policy Institute）所長莫伊謝耶夫（Ivan Moiseyev）表示，龍飛船將成為俄羅斯聯盟號飛船的競爭對手，前者會把各國太空人送往國際太空站，也就將承擔聯盟號現時的任務。

莫伊謝耶夫指出，美國目前已具備獨立執行載人前往國際太空站的能力。他指除了龍飛船外，「星際客機」（Starliner）、「獵戶座」飛船（Orion）和「追夢者」太空飛船（Dream Chaser）的項目也接近完成。

他又認為，使用不同飛船運送太空人能大大提高國際太空站的工作效率，更方便各國參與國際太空站的計劃，也提升太空站的可靠度和安全。

龍飛船與聯盟號：俄羅斯聯盟號運載火箭2018年10月從哈薩克發射前往國際太空站，但升空後不久發生意外，幸好兩名俄羅斯太空人平安無事。（美聯社）

美國自2011年後，太空人只能依靠乘坐俄羅斯的火箭及太空船前往國際太空站，隨着美俄關係變差，美國有意自行載人升空。美國太空總署（NASA）2018年公布與商業公司波音和SpaceX合作，擬2019年在本土重新載人上太空。

俄羅斯「聯盟號」運載火箭2018年10月曾發生推進器故障，導致兩名太空人需要以彈道下降模式緊急降落逃生。兩個月後，聯盟號火箭哈薩克成功升空，並運載3名太空人前往國際太空站。

（俄羅斯衛星通訊社）