文翠珊哽咽宣布6月7日下台：已竭盡所能

英國首相文翠珊周五（24日）會晤「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady），她之後宣布自己將會在6月7日下台，辭任黨魁及首相，在新黨魁誕生前，她會擔任英國看守首相。 文翠珊稱，她在任期間已盡了一切能力，對無力帶領脫歐感到遺憾，是時候選出新首相。她又哽咽表示，感恩能夠為所愛的國家服務，形容擔任首相是她一生的榮譽。

文翠珊稱，她對過去數年所取得的進展感到自豪，她指雖然英國的政壇充滿壓力，但更有很多好的地方、值得驕傲的地方。

她又語帶激動地表示，她很感恩能夠為自己所愛的國家服務。她並稱，自己是英國第2位女首相，但肯定不會是最後一位。

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保守黨議員約翰遜（Gareth Johnson）當天形容，文翠珊離職是「悲傷但無法避免」的情況。

前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）在當天較早前稱，他希望給文翠珊「時間、空間與尊重，讓她作出自己的決定。」

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文翠珊原本打算在周五（24日）發表脫歐協議，惟現在已押後至6月4日。她周二（21日）公布新的脫歐計劃，首次承諾議員可以表決是否舉行第二次脫歐公投。但她所屬的保守黨內不滿聲浪湧現，下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）周三（22日）更以辭職抗議。故此外界已盛傳她會在周五公布她的離職日。

《倫敦標準晚報》編輯、前財相歐思邦（George Osborne）早前在Twitter發文稱收到消息，文翠珊將宣布在6月10日離任。文翠珊的發言人斯萊克（James Slack）之前則表示，在美國總統特朗普（Donald Trump）訪英時（6月3日至5日），她仍然在任。

62歲的文翠珊，自2016年7月起出任英國首相，她本身傾向英國留歐，但上台後一直要領導英國處理脫歐問題。

約翰遜已表明有意角逐黨魁之位。（路透社）

誰來接班？

熱門人選為疑歐派主力、前外相約翰遜（Boris Johnson），路透社指，博彩市場估計他的「跑出」機會率達到40%。約翰遜在上周已經公開表態，有意競逐文翠珊的相位。

其他可能接任人選還包括前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab），博彩市場估計他的勝出機會率為14%。另外還有環境大臣高文浩（Michael Gove）、前下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）等。

下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）5月23日宣布辭職，加添文翠珊的下台壓力。（路透社）

保守黨如何選出新領袖？

路透社報道，新的黨魁選舉可能會在6月10日開始，也就是美國總統特朗普國事訪問英國後，選舉過程長約6星期。在此期間，文翠珊會擔任「看守首相」，直至選出新黨魁。

根據程序，有意競逐黨魁的候選人需先正式表態參選，然後獲得至少2名保守黨國會議員的提名。之後黨內會舉行一系列投票程序，每次淘汰最低票數的候選人，由保守黨國會議員選出，至剩下最後2名候選人，將再舉行投票，由保守黨黨員投票選出新黨魁，也就是新任首相。