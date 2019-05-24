歐洲議會選舉開始　荷蘭親歐黨派領先

歐洲議會一連4天（5月23日至26日）的選舉，投票在英國和荷蘭率先展開。荷蘭方面，根據票站調查結果，親歐黨派有望意外勝出。英國則礙於法例所限，無票站調查。 本擬在3月29日脫歐的英國，「脫歐日」一拖再拖至超越歐洲議會的選舉日，故此該國亦須參與選舉。

歐洲議會選舉：荷蘭首相呂特（Mark Rutte）前往票站投票。（路透社）

荷蘭的票站調查顯示，歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）所屬的的工黨得票逾18%，較2014年選舉時多一倍，出乎意料地領先疑歐派政黨。

初步統計結果指出，荷蘭工黨（Partij van de Arbeid，PvdA）得票率為18.1%，自由民主黨（Partij voor de Vrijheid，PVV）得票率為18.12%，而立場極右的民主論壇黨（Forum for Democracy，FvD）得票率在11.01%。

英國方面，民調顯示法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（Brexit Party）得票率達37%，大幅拋離只有得票只有7%的執政保守黨（Conservative Party）。

愛爾蘭及捷克的選民在當地時間周五進行投票，而整體投票結果會在周日（26日）公布。

▼想觀看更多關於歐洲議會選舉的相片，請點擊以下圖輯。▼

+ 7 + 6 + 5

（綜合報道）