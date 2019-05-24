【歐洲議會選舉】不想支持傳統政黨或民粹極右　綠黨異軍成新選擇

歐洲議會選舉周四（23日）起一連四天舉行，在大家把注意力集中在傳統政黨或極右政客時，也別忘了一群同有相當實力的組織。它們就是綠黨，Green Party在每個國家都可能有一個，一般不是主要政黨，但在歐洲的勢力正慢慢漲大。

德國綠黨的凱勒（Ska Keller）與荷蘭綠黨左翼的艾克浩特（Bas Eickhout），出席活動共同宣傳呼籲在歐洲議會選舉中支持綠黨。（Getty Images）

在歐洲議會中，綠黨屬於「歐洲綠黨－歐洲自由聯盟」（Greens/EFA），由各國綠黨及區域主義政黨合組的黨團。Greens/EFA目前佔歐洲議會51席，是繼歐洲保守派和改革主義者（ECR）後的第五大黨團。

事實摒除注要最大陣營的歐洲人民黨黨團（EPP）和社會主義者和民主人士進步聯盟（S&D），其他黨團議席均在約30至70席中間，因此51席並不是小數目。

德國綠黨成拜仁議會第一大政黨

歐洲綠黨在近年的成績表現不俗，特別在德國取得了相當成就。德國綠黨在2018年拜仁地區議會選舉中，得票增加一倍至17.5%，成為當地繼執政基社盟（CSU）後第二大政黨。異軍突起引起了世界關注。

哈恩（Henrike Hahn）是德國綠黨在拜仁的議員代表，她表示綠黨提倡的，是勇氣而不是恐惧：「基社盟在拜仁議會執多年，但近年開始一直散播反歐盟及移民的言論。」

「人民不需要製造恐慌情緒的言論，他們希望聽見的是政治內容。而我們關注的是氣候問題，環境保護方面的政策，以及親歐盟和團結難民等核心價值。」

德國綠黨在拜仁的造勢大會，農村及市場是他們的重鎮，綠黨在拜仁議會在2018年選舉中從傳統地區政黨基社盟搶下大量議席，取得優秀成績。（Getty Images）

英國綠黨主張留歐，雖然綠黨在國會中勢力非常細小，但在地區議會及歐洲議會上有一定影響力。（Getty Images）

除傳統及極右外的另一選擇

除德國以外，綠黨在其他地方，尤其北歐的勢力正逐漸上升。在大選民調中，部分綠黨的支持率甚至超越傳統中間偏左政黨。2019年4月芬蘭大選，綠黨取得了11.49%的選票創新高，議席增加5席與社民黨同成最大贏家。在瑞典及盧森堡國會，綠黨是執政聯盟之一。

德國拜仁當地，一名綠黨的支持者，表示自己是因為對現有政黨失望，決定把票投給一個另類的選擇。

對傳統政黨厭倦，又無法接受激烈民粹主義的聲音，綠黨成為了這群選民的答案。有分析指今天歐洲的綠黨立場就如右翼的民粹主義一樣，取得一定支持，不過政治光譜是左翼而非右翼。

歐洲議會中綠黨黨團的立場以綠色政治為主軸、關注少數人士的聲音、男女平權及歐盟團結。極右民粹主義掘起，為阻止反歐盟黨團取得議會控制權，接近70席的綠黨在歐洲議會顯得特別重要。

荷蘭左翼綠黨的艾克浩特（Bas Eickhout）認為綠黨支持度正在增加，是因綠黨更合適，更有力量。他表示在右翼立場他看到了民粹主義的誕生：「他們帶出的訊息都是負面的，反移民、反環保、反歐盟。我們在左翼的立場同樣看見歐盟的問題，但我們有建設性得多。」