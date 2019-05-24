【中美貿易戰】紐約儲行研究：對華加徵關稅　美家庭負擔變重

美國紐約聯邦儲備銀行研究人員周四（23日）在其官方網站網誌刊文，預測美國政府對2000億美元中國輸美商品加徵關稅稅率從10%上調至25%，將導致美國一個典型的家庭每年負擔增加831美元（約6482港元）。831美元足夠讓一個美國家庭前往雜貨店採購5次。 研究人員參考2018年美國徵收關稅的經驗，發現它導致美國普通家庭每年負擔419元。

美國5月10日凌晨（香港時間周六中午）起對2,000億美元的中國貨品加徵關稅，由10%上調到25%。此舉導致中國採取反制措施，在6月1日起，對約600億美元的美國貨品徵收25%的關稅。

紐約聯儲周四在網誌中指出，包括該行在內的一些研究都指出，美國2018年課徵的關稅，完全轉進入進口貨本地銷售價中。研究亦發現每加徵10%的稅率，人們對進口貨需求便會減少43%。此外隨着加徵關稅稅率提高，美國進口商會選擇比中國更便宜的供應商，例如越南的公司，但這樣做那些美企將因為要購入同類產品而付出更多，美國卻沒關稅可收。

消費者原則上可轉而購買本地生產貨品，本地生產商或能受惠於外來競爭減少，但實際上，其他研究指出其他發展中國家通常會在其一個被針對時來填補它的空缺。不論消費者轉往購買更貴的外國貨或是更貴的本地貨，無謂損失（deadweight loss）都會產生。這種開支的轉變會導致一個家庭的年化無謂損失達到132美元至620元，如今加上稅率提升的這一輪，典型家庭的年度成本會是831億美元。這些高關稅看來會製造大規模經濟扭曲並減少美國關稅收入。

（MarketWatch／紐約儲行網誌）