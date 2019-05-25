中美防長5月底新加坡會面

美國防部高級官員周五（25日）表示，署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）出席5月底在新加坡舉行的亞洲安全峰會（Asia Security Summit）時，會與中國國防部長魏鳳和見面。

該名美國匿名官員稱：「我們會在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue，SLD）之外（與中方）舉行非正式會議。」他說：「我們跟中國的關係包括競爭以及合作的元素。」

亞洲安全峰會又名香格里拉對話，是由英國國際戰略研究所（IISS）發起、在新加坡政府支持下於2002年開始舉辦的多邊論壇，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。

美國防部周五（24日）發聲明稱：「（中美）對話強調一個有建設性、目標為本的軍事關係，以及專注於維持開放及清楚的溝通、尤其是在發生危機的時候。」國防部稱雙方討論的議題將包括南海及朝鮮。

兩國防長是次會面備受注視，主因中美關係過去一年因貿易戰、南海爭議以及美國支持台獨變得緊張。沙納漢曾多次公開點名批評中國及俄羅斯，指兩國對美國國家安全和國際安全秩序造成威脅。此外魏鳳和6月2日會在香格里拉對話發表演說。這是中國防長自2011年來首度出席峰會，之前數年中國派出職級較低官員赴會。