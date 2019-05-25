5萬烏干達人飲漂白水當「神藥」　牧師聲稱可治癌症愛滋

英國《衛報》上周六（18日）報道，來自美國新澤西州的牧師鮑德溫（Robert Baldwin）在英國男子利特爾（Sam Little）出資協助下，於烏干達建立組織，向5萬當地民眾分派由工業用漂白水製成的「奇蹟解藥」。 包括14個月大的初生嬰兒都成為受害者。鮑德聲稱溫飲它可治癌症、愛滋病、瘧疾和其他疾病。東窗事發後，利特爾和兩名涉嫌協助分發漂白水的烏干達人周四（23日）被捕。

52歲的鮑德溫創辦名為「Global Healing」的組織，「教會」宣稱「以全能神的能力，大幅減少非洲失喪的生命」。他在烏干達「訓練」約1,200名神職人員處方「奇蹟解藥」，每次用來醫治50名教徒，通常在周日崇拜後進行。

鮑德溫智能手機作為誘餌，並用來犒賞忠心「服侍」的神職人員。

這種「奇蹟解藥」又名「神奇礦物質溶液」（miracle mineral solution，MMS）。鮑德溫從中國進口MMS成份亞氯酸鈉（sodium chlorite）和檸檬酸（citric acid）到烏干達，之後再將兩者混合製成二氧化氯（chlorine dioxide），也即是紡織工業會用到的漂白水。

利特爾的家人因服用「奇蹟解藥」後治癒癌症，於是他開始研究二氧化氯的治療效果，並在烏干達西部的鄉村醫院進行小型試驗，利用二氧化氯治癒瘧疾，教導醫護人員處方漂白劑：成人18滴，5至12歲兒童12滴，1歲兒童4滴至8滴。

據利特爾上傳的影片，有9名患者接受2滴「奇蹟解藥」，包括14個月大的嬰兒。實驗室技術人員透過血液檢查發現，用藥兩小時後，他們的瘧疾跡象已消失，之後檢測血液樣本，發現全部人都已康復。

美國食品和藥物管理局（FDA）警告，建議任何飲用漂白水的民眾應「立刻停止使用並扔掉」，因為化學物質會讓人有可能出現噁心、腹瀉等症狀，嚴重時甚至會導致脫水和低血壓，構成生命威脅。

（衛報）