【特朗普訪日】令和時代首位國賓抵東京　稍後晤商界

美國總統特朗普（Donald Trump）及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）周六（25日）乘專機空軍一號在下午飛抵日本東京，開始4天訪問之旅。 日本外相河野太郎到場迎接，特朗普在簡短的歡迎儀式後前往美國駐東京大使官邸，準備與企業界人士共進晚餐。

特朗普伉儷經過14小時左右的航程後，專機在周六下午5時（香港時間下午4時）左右降落東京羽田機場。他的Twitter帳戶差不多同時發布推文，稱期多與日本各界人士會面。

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019

↓↓↓他在在專機上推文：特朗普在推文中寫道：「離開白宮而我已身在空軍一號，與第一夫人前往日本。代表美國的我，期待與日皇見面。我亦將與我的朋友、（日本）首相安倍晉三討論貿易及軍事議題。」

Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2019

↑↑↑他在行程途中於Twitter推文，稱期待與日皇德仁會面，以及與首相安倍晉三討論貿易及軍事議題。

特朗普夫婦將下榻鄰近皇宮的PALACE酒店。

他的行程如下：

周日（26日）上午去千葉縣與安倍晉三打高爾夫。傍晚去日本國技館看相撲比賽。晚上與安倍在居酒屋晚餐。他觀看相撲比賽時會坐在土俵右側，而不是坐在2樓一座封閉包廂；兩人不是席地而坐，而是坐在椅子上。據說此舉引起相撲保守派不滿。

他周一（27日）上午前往皇宮覲見德仁天皇，然後與安倍在迎賓館舉行正式會談。傳聞由於兩國在包括貿易及朝鮮的等議題上有意見分歧，他們將不發表聯合聲明。他下午會見被朝鮮綁架的日本人的家屬。他晚上出席在皇宮內的宮殿內舉行的晚宴。

周二（28日）在日本海上自衛隊橫須賀基地與安倍晉三共同登上出雲級護衛艦加賀號，下午起程回國。

（綜合報道）