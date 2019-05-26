印度總統任命莫迪為新總理

印度總統科溫德（Ram Nath Kovind）上周六（25日）正式任命莫迪（Narendra Modi）為新總理。莫迪成功連任，展開第2個5年的總理任期。

印度總統府上周六晚在Twitter推文，科溫德當天正式任命莫迪為新總理。

Exercising powers vested in him under Article 75 (1) of the Constitution of India, President Kovind, today appointed @narendramodi to the office of Prime Minister of India pic.twitter.com/xrs5jgCGkF — President of India (@rashtrapatibhvn) 2019年5月25日

莫迪隨後發表公開講話表示，「新政府將努力實現所有人的夢想，不辜負人們的期望」。

印度人民院（Lok Sabha，等同下議院）選舉結果上周五（24日）揭曉，執政的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在人民院的542個席位中，贏得303個議席，從而獲得大選勝利。最大反對黨印度國民大會黨（Indian National Congress）則僅贏得52席。

（新華社／美聯社）