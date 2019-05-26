印度總統任命莫迪為新總理

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印度總統科溫德（Ram Nath Kovind）上周六（25日）正式任命莫迪（Narendra Modi）為新總理。莫迪成功連任，展開第2個5年的總理任期。

印度總統府上周六晚在Twitter推文，科溫德當天正式任命莫迪為新總理。

莫迪隨後發表公開講話表示，「新政府將努力實現所有人的夢想，不辜負人們的期望」。

印度人民院（Lok Sabha，等同下議院）選舉結果上周五（24日）揭曉，執政的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在人民院的542個席位中，贏得303個議席，從而獲得大選勝利。最大反對黨印度國民大會黨（Indian National Congress）則僅贏得52席。

給莫迪先生的一封信
印度大選莫迪獲勝　誓言建立強大而包容國家
中國威脅論缺席印度大選　新德里為何放下敵意？
為什麼莫迪毫無懸念地贏得了印度大選？

（新華社／美聯社）

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